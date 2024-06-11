Популярный российский блогер раскрыл свои многомиллионные заработки

Блогер Wylsacom рассказал, что зарабатывает около 30 миллионов рублей в месяц

Популярный российский техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов) рассказал о том, сколько он зарабатывает. Подробности он раскрыл в подкасте Амирана Сардарова, выпуск которого доступен на YouTube.

По словам Wylsacom, на свой YouTube-канал он ежемесячно публикует по 30 роликов, каждый из которых содержит рекламные интеграции. «Иногда две [рекламы]», — подчеркнул он.

Петухов отметил, что благодаря рекламе он зарабатывает около 30 миллионов рублей в месяц. При этом блогер добавил, что у него есть партнер, с которым он делит прибыль. «Он аккумулирует на себя все сложные вопросы, соединяет вообще всех, человек, на которого можно положиться, а я — некая творческая единица», — пояснил он.

Ранее Wylsacom признался в нежелании работать на обычной работе. По словам Петухова, поработав в различных организациях, в том числе на госслужбе, он решил, что не может подстраиваться под устанавливаемые свыше рамки, поэтому хочет работать на себя.

Валентин Петухов — создатель и владелец посвященного технологиям YouTube-канала Wylsacom, на который подписано более 11 миллионов человек, а также проекта Wylsacom Media, в который входит в том числе онлайн-медиа. В 2020 году Forbes включил его в рейтинг «40 самых успешных звезд России до 40 лет» с доходом в 3,6 миллиона долларов.