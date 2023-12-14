Российский блогер-миллионер рассказал о нежелании работать

Популярный российский техноблогер и миллионер Wylsacom (Валентин Петухов) признался в нежелании работать на обычной работе. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Нетология», говоря о своей карьере.

«Главные выводы про работу... Для меня, наверное, основным стало то, что я не хочу работать. Наверное, как и любой вменяемый человек, потому что это неинтересно», — заявил блогер. По словам Петухова, поработав в различных организациях, в том числе на госслужбе, он решил, что не может подстраиваться под устанавливаемые ему свыше рамки, поэтому хочет работать на себя.

Петухов также осознал, что ему было бы комфортнее трудиться в собственном графике. При этом, как заявил блогер, когда он начал работать на себя, то стал уделять делам больше времени, чем раньше.

Ранее Wylsacom объяснил нежелание эмигрировать. Одной из причин он назвал тот факт, что, живя в другой стране, блогеру зачастую сложно поддерживать интерес российской аудитории.

Валентин Петухов — создатель и владелец посвященного технологиям YouTube-канала Wylsacom, на который подписано более 10 миллионов человек, а также проекта Wylsacom Media, в который входит в том числе онлайн-медиа. В 2020 году Forbes включил его в рейтинг «40 самых успешных звезд России до 40 лет» с доходом в 3,6 миллиона долларов. В 2021 году журнал сообщил, что Петухов заработал 2,2 миллиона долларов