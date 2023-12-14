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19:32, 14 декабря 2023Интернет и СМИ

Российский блогер-миллионер рассказал о нежелании работать

Фото: Нетология / Youtube

Популярный российский техноблогер и миллионер Wylsacom (Валентин Петухов) признался в нежелании работать на обычной работе. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Нетология», говоря о своей карьере.

«Главные выводы про работу... Для меня, наверное, основным стало то, что я не хочу работать. Наверное, как и любой вменяемый человек, потому что это неинтересно», — заявил блогер. По словам Петухова, поработав в различных организациях, в том числе на госслужбе, он решил, что не может подстраиваться под устанавливаемые ему свыше рамки, поэтому хочет работать на себя.

Петухов также осознал, что ему было бы комфортнее трудиться в собственном графике. При этом, как заявил блогер, когда он начал работать на себя, то стал уделять делам больше времени, чем раньше.

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Ранее Wylsacom объяснил нежелание эмигрировать. Одной из причин он назвал тот факт, что, живя в другой стране, блогеру зачастую сложно поддерживать интерес российской аудитории.

Валентин Петухов — создатель и владелец посвященного технологиям YouTube-канала Wylsacom, на который подписано более 10 миллионов человек, а также проекта Wylsacom Media, в который входит в том числе онлайн-медиа. В 2020 году Forbes включил его в рейтинг «40 самых успешных звезд России до 40 лет» с доходом в 3,6 миллиона долларов. В 2021 году журнал сообщил, что Петухов заработал 2,2 миллиона долларов

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      Олег Давыдов
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