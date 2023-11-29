Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:13, 29 ноября 2023Интернет и СМИ

Популярный российский блогер объяснил отказ от эмиграции

Блогер Wylsacom заявил, что не хочет эмигрировать из России

Кадр: Forbes / YouTube

Популярный российский техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, объяснил отказ от эмиграции. Причины нежелания переезжать из России он перечислил в проекте «Бизнес-класс», видео вышло на YouTube-канале Forbes.

Петухов отметил, что, живя в другой стране, блогеру и звезде в принципе зачастую сложно поддерживать интерес российской аудитории. Он объяснил это тем, что «в отрыве от березок очень сложно чувствовать настроение здесь внутри». Wylsacom привел в пример рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов), который, по его мнению, являясь талантливым человеком, после переезда в Дубай стал потерянным.

«Это если говорить про техническую сторону вопроса. А так, я и не хочу [эмигрировать]», — подчеркнул блогер. По словам Петухова, в путешествиях по разным странам он встречал релокантов и обратил внимание на то, что у них не горят глаза. «Невозможно в зрелом возрасте, уже состоявшимся человеком, без потерь переехать в новую страну на новое место. Я не хочу быть этим эмигрантом, который вспоминает сгущенку и мечтает о том, что когда-нибудь в Америке будут свои "Госуслуги"», — добавил он.

Ранее об эмиграции высказался актер и звезда КВН Станислав Ярушин. Он заявил, что комфортно чувствует себя, живя в России.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      Главный покупатель российской нефти переключился на Венесуэлу

      В Киеве оценили сообщения о конфликте политического и военного руководства

      Полицейские обнаружили 18 килограммов марихуаны на заднем дворе у россиянина

      Уровень безработицы в России упал до исторического минимума

      Москвичей предупредили о снежных заносах и гололедице

      Путин рассказал о промывающих мозг псевдоисториках на Украине

      Россиянин получил 17 лет за изнасилование подростка и съемку с ним порно

      Расследованием отравления жены Буданова занялось ГУР Украины

      Западные спутники зафиксировали взрыв на полигоне в Китае

      Львы растерзали огромного крокодила и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости