Популярный российский блогер объяснил отказ от эмиграции

Блогер Wylsacom заявил, что не хочет эмигрировать из России

Популярный российский техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, объяснил отказ от эмиграции. Причины нежелания переезжать из России он перечислил в проекте «Бизнес-класс», видео вышло на YouTube-канале Forbes.

Петухов отметил, что, живя в другой стране, блогеру и звезде в принципе зачастую сложно поддерживать интерес российской аудитории. Он объяснил это тем, что «в отрыве от березок очень сложно чувствовать настроение здесь внутри». Wylsacom привел в пример рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов), который, по его мнению, являясь талантливым человеком, после переезда в Дубай стал потерянным.

«Это если говорить про техническую сторону вопроса. А так, я и не хочу [эмигрировать]», — подчеркнул блогер. По словам Петухова, в путешествиях по разным странам он встречал релокантов и обратил внимание на то, что у них не горят глаза. «Невозможно в зрелом возрасте, уже состоявшимся человеком, без потерь переехать в новую страну на новое место. Я не хочу быть этим эмигрантом, который вспоминает сгущенку и мечтает о том, что когда-нибудь в Америке будут свои "Госуслуги"», — добавил он.

Ранее об эмиграции высказался актер и звезда КВН Станислав Ярушин. Он заявил, что комфортно чувствует себя, живя в России.