Звезда КВН высказался об эмиграции

Звезда КВН Стас Ярушин заявил, что комфортно чувствует себя в России

Российский актер и певец, звезда КВН Стас Ярушин в интервью проекту «Не Пруст» высказался об эмиграции. Видео доступно на YouTube.

Отвечая на вопрос о том, в какой стране он хотел бы жить, кроме России, Ярушин заявил: «Наверное, если бы я хотел спокойствия, умиротворения, это были бы какие-нибудь острова, необитаемый остров». Вместе с тем он подчеркнул, что вполне комфортно чувствует себя, живя в России.

В апреле 2022 года Ярушин заявил у себя в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что не намерен покидать страну. «Не дождетесь! Россия — это моя Родина, здесь моя семья, работа, друзья — у меня здесь все. Да банально все, что я сделал в своей жизни сейчас, я сделал именно здесь», — написал шоумен.

Ранее Ярушин высказался об игре в КВН и описал участие в проекте словами «проходил все стадии ада». Он отметил, что юмористам зачастую приходилось жить гостиницах с тараканами, а также питаться лапшой быстрого приготовления и вареной колбасой.