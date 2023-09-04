Звезда КВН высказался о телеигре словами «проходил все стадии ада»

Актер Стас Ярушин описал участие в КВН словами «проходил все стадии ада»

Российский актер и певец, бывший участник команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности» Стас Ярушин заявил, что для него и других юмористов телеигра послужила социальным лифтом. О «Клубе веселых и находчивых» он высказался в интервью журналисту Карену Адамяну. Видео доступно в соцсети «ВКонтакте».

По словам Ярушина, некоторые участники телеигры не сразу осознали, что КВН выступил для них социальным лифтом. «Для меня это в первую очередь была игра, в которую мне хотелось играть, я проходил все стадии, еще раз повторюсь, в хорошем смысле слова ада. Но этот ад был прекрасный», — подчеркнул звезда программы. Актер также описал КВН как «адское в хорошем смысле слова движение».

Вспоминая участие в телеигре, Ярушин отметил, что юмористам зачастую приходилось жить в «непонятных корявых гостиницах» с тараканами, а также питаться лапшой быстрого приготовления и вареной колбасой. Он признался, что в связи с этим до сих пор не может есть вареную колбасу.

Ранее Ярушин раскрыл влияние КВН на его жизнь. Он заверил, что благодаря телеигре получил значительный опыт, который смог в дальнейшем применить в разных областях творчества.