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16:47, 7 марта 2023Интернет и СМИ

Бывший участник КВН раскрыл влияние телеигры на его жизнь

Стас Ярушин заявил, что полученный в КВН опыт помог ему в музыке и актерской деятельности

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Известный российский актер, певец и бывший участник КВН Стас Ярушин заявил, что благодаре телеигре получил значительный опыт, который смог в дальнейшем применить в разных областях творчества. Влияние «Клуба веселых и находчивых» на свою жизнь он раскрыл в интервью телеканалу «360», запись доступна на Rutube.

«Я спел песню на конкурсе первокурсника в Челябинском государственном инженерном университете, и меня забрали кавээнщики на бэк-вокал. Все. И пошло-поехало», — рассказал Ярушин о начале игры в КВН. Он подчеркнул, что благодарен судьбе за то, что ему удалось буквально за год попасть в Высшую лигу, в то время как у других кавээнщиков на это может уходить пять-шесть лет.

Кроме того, по словам артиста, участие в командах «Уездный город» и «Лица уральской национальности» принесло ему колоссальный опыт. «Да, не все получалось, но это жизненный опыт, который мне в дальнейшем помог — и в плане актерской профессии, и в музыкальной деятельности. Да везде, даже в жизни», — отметил он.

Ранее Ярушин вспомнил провальный концерт, который случился в начале его музыкальной карьеры и во времена участия в КВН. Актер признался, что на мероприятие, на котором он должен был выступать, не было продано ни одного билета.

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Маргарита Щигарева
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