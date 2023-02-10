Известный экс-участник КВН рассказал о провальном концерте

Экс-участник КВН Ярушин рассказал, что в начале карьеры на его концерт не продались билеты

Известный российский актер, певец и экс-участник КВН Станислав Ярушин рассказал о провале с сольным концертом, который случился в начале его музыкальной карьеры. В шоу «Я же говорила» на YouTube шоумен признался, что на мероприятие, на котором он должен был выступать, не было продано ни одного билета.

По словам Ярушина, неприятный случай с концертом произошел, когда он, будучи кавээнщиком, приехал на гастроли в Краснодар с командой «Лица уральской национальности». Юмористу тогда предложили организовать сольный концерт в клубе, и он согласился. «Я захожу, и ноль билетов продано, нет никого вообще абсолютно», — поделился бывший участник КВН.

Он отметил, что произошедшее поразило его. «Это молодая дуристика и глупость была, когда ты думаешь, что ты популярный кавээнщик. Никому ты нахер не нужен», — заявил Ярушин. Шоумен также признался, что до сих пор вспоминает неудавшийся концерт.

Ранее Ярушин рассказал о главном выводе, сделанном им после участия в популярном шоу «Звезды в Африке» на ТНТ. По словам актера, благодаря телепроекту он стал проще ко всему относиться.