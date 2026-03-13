Наташа Королева решила похудеть на аналоге «Оземпика» после слов мужа о ее весе

Певица Наташа Королева решила похудеть на «Семавике» после слов мужа о ее весе

Российская певица Наташа Королева решила похудеть на аналоге препарата «Оземпик» после слов мужа, танцора и актера Сергея Глушко, о ее весе. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя исполнительница сняла, как отправилась в медклинику, сертификат в которую подарил ее избранник. Так, звезда посетила эндокринолога, отметив, что хочет похудеть на пять килограммов.

«Чтобы легко и комфортно сбросить вес, врач-эндокринолог рекомендует мне отечественный препарат "Семавик", белковую диету и добавить больше спортивных нагрузок», — указала в подписи к ролику артистка.

В феврале Тарзан высказался о весе Наташи Королевой фразой «есть смысл скинуть».