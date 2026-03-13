Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:44, 13 марта 2026Ценности

Наташа Королева решила похудеть на аналоге «Оземпика» после слов мужа о ее весе

Певица Наташа Королева решила похудеть на «Семавике» после слов мужа о ее весе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @koroleva__star

Российская певица Наташа Королева решила похудеть на аналоге препарата «Оземпик» после слов мужа, танцора и актера Сергея Глушко, о ее весе. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя исполнительница сняла, как отправилась в медклинику, сертификат в которую подарил ее избранник. Так, звезда посетила эндокринолога, отметив, что хочет похудеть на пять килограммов.

«Чтобы легко и комфортно сбросить вес, врач-эндокринолог рекомендует мне отечественный препарат "Семавик", белковую диету и добавить больше спортивных нагрузок», — указала в подписи к ролику артистка.

В феврале Тарзан высказался о весе Наташи Королевой фразой «есть смысл скинуть».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шеф Пентагона выступил с важным объявлением об ударах по Ирану

    Американский солдат нокаутировал сослуживца и попытался укусить офицера в Таиланде

    Зеленский прокомментировал решение Трампа снять санкции с России

    Сосед России усилит сотрудничество со странами НАТО

    Названо возможное местонахождение тела третьего пропавшего под Звенигородом ребенка

    Россиянин из винтовки прострелил глаз несовершеннолетнему

    В российской школе сорвали массовое убийство

    Европа начала переговоры с Ираном

    Раскрыт срок появления беспилотных электросудов в Москве

    Киев уличили в намеренном загрязнении главного источника воды соседней страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok