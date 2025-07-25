Медвежата решили почесать спинки о дерево и попали на камеру в российском регионе

В нацпарке «Башкирия» медведи решили почесать спинки о дерево и попали на камеру

Медвежата решили почесать спинки о дерево и попали на камеру в российском регионе. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале UTV Башкирия.

В одноименном национальном парке фотоловушка запечатлела семейство косолапых. Младшие из них тщательно терлись о кору дерева, в то время как мать охраняла территорию.

«Первый год медвежата повсюду следуют за мамой. Она учит их находить еду, защищает от хищников, в том числе самцов медведей», — рассказали пресс-службе нацпарка.

Ранее в июле жители Межгорья заметили медведя, который поглядывал за сотрудниками шиномонтажной. На кадрах было видно, как четвероногий то прячется за машину, то снова показывается на камеру.