Убытки железных дорог резко выросли в одной стране из-за антироссийских санкций

Убытки эстонской железнодорожной госкомпании выросли в шесть раз на фоне санкций

Годовые убытки эстонской государственной железнодорожной компании Eesti Raudtee выросли из-за последствий антироссийских санкций и пандемии коронавируса более чем в шесть раз — с 5 миллионов евро в 2016 году, до 30,7 миллиона в 2024-м. Об этом со ссылкой на министерство климата страны сообщает ERR.

Отмечается, что ведомство ожидает дальнейшего роста убытков железнодорожников — до 35 миллионов евро в текущем году, 38 миллионов — в 2026-м и далее вплоть до 50 миллионов евро.

В госкомпании констатировали, что ключевой причиной указанной динамики стало сокращение грузоперевозок. Российский транзит ранее позволял Eesti Raudtee быть прибыльной за счет перевозки в лучшие годы до 40 миллионов тонн грузов. Сейчас этот показатель упал до 3 миллионов тонн.

Согласно приведенным в материале данным, для выхода на безубыточность Eesti Raudtee нужно перевозить 20–25 миллионов тонн грузов в год, но достичь такого уровня в нынешних условиях невозможно.

Прошлой зимой стало известно, что на фоне отключения государств Прибалтики от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ) электричество подорожало в них на 50 процентов.