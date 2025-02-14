Прибалтика столкнулась с резким скачком цен на электричество

Mash: В Эстонии, Латвии и Литве свет подорожал на 50 процентов

За месяц свет в Эстонии, Латвии и Литве подорожал на 50 процентов, а на бирже стоимость электричества выросла уже на 300 процентов. Об этом сообщило издание Mash.

По его данным, это стало результатом отказа прибалтийских стран от российской энергии. Это произошло 8 февраля. Через несколько дней, 12 февраля, стоимость электроэнергии поднялась в три раза относительно января. Если в первый месяц 2025 года один мегаватт-час стоил 146 евро, то теперь — 483 евро.

Ранее сообщалось, что накануне отключения Эстонии от энергетического кольца, синхронизировавшего энергетические системы Белоруссии, России, Эстонии, Литы и Латвии (БРЭЛЛ), там вышли из строя электростанция Аувере и шестой энергоблок ТЭЦ в Нарве.

Позже председатель литовского государственного совета по регулированию в сфере энергетики Ренатас Поцюс рассказал о подорожании электричества в его стране. Он объяснил это проблемами с импортом энергии из Скандинавии, а также отключением соединения между Эстонией и Финляндией. Однако Поцюс уверен, что синхронизация с Евросоюзом почти не повлияла на стоимость света — разница составила около одного процента.