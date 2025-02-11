В Литве назвали причины подорожания электроэнергии

В Литве назвали мороз и отсутствие импорта причиной подорожания электричества

В Литве подорожало электричество из-за морозной погоды, а также проблем с импортом из Скандинавии и отключенного соединения между Эстонией и Финляндией EstLink2. Об этом рассказал председатель государственного совета Литвы по регулированию в сфере энергетики Ренатас Поцюс в эфире радиостанции LRT.

По словам чиновника, синхронизация с Евросоюзом почти не повлияла на стоимость ресурса — разница составила около одного процента.

8 февраля страны Прибалтики вышли из единой энергосистемы БРЭЛЛ. Сутки после этого республики питались электроэнергией автономно. После, 9 февраля, Эстония, Латвия и Литва подключились к европейской системе электроэнергии.