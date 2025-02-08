Страны Прибалтики вышли из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией

Минэнерго России: Энергосистема Калининградской области заработала автономно

Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы в субботу, 8 февраля, после выхода стран Прибалтики из единой системы — Электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго России.

Уточняется, что ежегодные испытания работы энергетической системы этого российского региона в автономном режиме, которые проводились в течение пяти лет, подтвердили ее техническую готовность к произошедшему. Сегодня суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 гигаватта. По данным Минэнерго, это более чем вдвое превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение населению.

В источнике также говорится, что с 2016 по 2020 год в Калининградской области построили четыре новых объекта генерации: Маяковскую, Талаховскую, Прегольскую и Приморскую ТЭС. Более того, специалисты реализовали масштабный проект по строительству и реконструкции сетевой инфраструктуры.

Информация о том, что Литва, Латвия и Эстония захотели выйти из энергокольца БРЭЛЛ, появилась в июле 2024 года. В Минэнерго Литвы заявили, что страны Прибалтики полностью готовы к синхронизации с электросетями континентальной Европы в феврале 2025 года.