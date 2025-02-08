Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:29, 8 февраля 2025Экономика

Страны Прибалтики вышли из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией

Минэнерго России: Энергосистема Калининградской области заработала автономно
Алина Черненко

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы в субботу, 8 февраля, после выхода стран Прибалтики из единой системы — Электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго России.

Уточняется, что ежегодные испытания работы энергетической системы этого российского региона в автономном режиме, которые проводились в течение пяти лет, подтвердили ее техническую готовность к произошедшему. Сегодня суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 гигаватта. По данным Минэнерго, это более чем вдвое превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение населению.

В источнике также говорится, что с 2016 по 2020 год в Калининградской области построили четыре новых объекта генерации: Маяковскую, Талаховскую, Прегольскую и Приморскую ТЭС. Более того, специалисты реализовали масштабный проект по строительству и реконструкции сетевой инфраструктуры.

Информация о том, что Литва, Латвия и Эстония захотели выйти из энергокольца БРЭЛЛ, появилась в июле 2024 года. В Минэнерго Литвы заявили, что страны Прибалтики полностью готовы к синхронизации с электросетями континентальной Европы в феврале 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены 14 многоэтажек

      В Москве начали изымать электровелосипеды курьеров

      В США подали иск против администрации Трампа

      Путин поручил улучшить условия допуска новых иностранных лекарств в Россию

      Европе донесут позицию Трампа по Украине

      ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке

      Путин поручил создать посвященную СВО экспозицию

      Путин постановил доложить о введении оценок за поведение

      Иностранный игрок НХЛ повторил достижение Овечкина

      Путин дал поручение об оказании помощи бездомным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше