Страны Прибалтики захотели выйти из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией

Литва, Латвия и Эстония выйдут из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией

Литва, Латвия и Эстония захотели выйти из единой системы — Электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ). Информация о соответствующем решении стран Прибалтики была опубликована на сайте Минэнерго Литвы.

«Страны Прибалтики полностью готовы к синхронизации с электросетями континентальной Европы в феврале будущего года. Об этом заявили сегодня в Юрмале (Латвия) министры энергетики Литвы, Латвии и Эстонии Дайнюс Крейвис, Каспар Мелнис и Кристен Михал», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в ближайшие недели представители стран Прибалтики проинформируют об этом Москву и Минск. Также Рига, Вильнюс и Таллин планируют провести испытания собственной энергосистемы, после чего синхронизироваться с сетями континентальной Европы.

В мае 2022 года страны Прибалтики отказались от электричества из России. В Вильнюсе сообщили, что Литва закрывает потребности за счет местного производства и импорта из Швеции, Польши и Латвии.