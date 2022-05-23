Власти Литвы сообщили, что страны Балтии прекратили импорт электричества из России

В министерстве энергетики Литвы сообщили, что с 22 мая страны Балтии отказались от электричества из России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Европейская биржа электроэнергии Nord Pool прекратила торги российской электроэнергией от ее единственного импортера в странах Балтии — «Интер РАО». Что касается самой Литвы, власти страны сообщили, что ее потребности закрываются за счет местного производства и импорта через существующие соединения со Швецией, Польшей и Латвией. Биржа уведомила о своем решении 20 мая.

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid ранее сообщал, что в последние годы импорт электричества из России целенаправленно уменьшался. В 2021 года он составил 16 процентов от общего потребления в стране. Оценивая решение отказаться от российской электроэнергии, глава Минэнерго страны Дайнюс Крейвис назвал его «важной вехой на пути Литвы к энергетической независимости».

Litgrid 13 мая также сообщил о решении компании RAO Nordic Oy (дочерней структуры российской «Интер РАО») приостановить поставки электроэнергии в Финляндию с 14 мая. Российская сторона объяснила, что торговля будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за проданную электроэнергию.