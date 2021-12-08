Назван срок отказа Прибалтики от российской электроэнергии

Электроэнергетическая система Прибалтики полностью отключится от России к 2025 году. Такие сроки отказа от российской электроэнергии назвал министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, передает Delfi.

Крейвис сообщил, что в субботу, 4 декабря, литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid успешно подсоединился к польскому оператору Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) и синхронно работал с европейской системой. «Электросеть Балтии показала, что может работать с континентальной Европой в случае возникновения проблем с Россией и полностью отключится от нее к 2025 году», — сообщил Крейвис. «Можно сказать, что в воскресенье три страны Балтии проснулись в большей безопасности, чем в субботу вечером, когда ложились спать», — заявил исполнительный директор Litgrid Рокас Масюлис.

Сейчас страна получает электричество по БРЭЛЛ — электрическому кольцу, в которое входят Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва. По словам министра Крейвиса, Литва и другие государства Балтии сделали важный шаг на пути к энергетической безопасности.

Выйти из БРЭЛЛ страны Балтии решили еще в 2019 году. При подписании дорожной карты о рассинхронизации энергосистем Прибалтики с Россией и синхронизации их с Континентальной европейской сетью присутствовал тогдашний председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер. Прибалтика впервые временно отказалась от электроэнергии из России в апреле 2021 года, прекратив закупки на два дня.