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Литва перестанет получать электричество из России

Биржевой оператор Nord Pool прекратит импорт российской электроэнергии в Литву с 22 мая

Фото: Pixabay

Литва с 22 мая перестанет получать электричество из России, решение прекратить импорт 20 мая принял биржевой оператор Nord Pool. Об этом сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.

«Биржевой оператор электричества Nord Pool 20 мая 2022 года принял решение остановить торговлю российским электричеством группой предприятий "Интер РАО", которые являются единственными импортерами электричества из России в страны Балтии. С воскресенья импорт российского электричества в Литву прекратится», — отмечается в заявлении.

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Компания «Интер РАО» получила уведомление от Nord Pool о приостановке торгов. Как пояснил литовский оператор, в последние годы импорт электричества из России в последние годы целенаправленно уменьшался. В 2021 года он составил 16 процентов от общего потребления в стране.

Генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис заявил, что прекращение поставок не повлияет на литовскую систему передачи энергии, потребности страны обеспечат местные электростанции и стратегические партнеры из стран Европейского союза (ЕС), через сеть с Швецией, Польшей и Латвией.

Ранее стало известно, что компания RAO Nordic Oy (дочерняя структура российской «Интер РАО») приостановила поставки электроэнергии в Финляндию с 14 мая. Уточняется, что торговля будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за проданное электричество.

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Марина Совина
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