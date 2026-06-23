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Из жизни
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21:36, 23 июня 2026Из жизни

Переехавшая в Африку россиянка рассказала о ломившихся в дом обезьянах и жареных муравьях

«Лента.ру»: Переехавшая в Африку россиянка рассказала о леопардах, обезьянах и змеях
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Dr_Flash / Shutterstock / Fotodom

Юлия из Кемерово, в 2018 году переехавшая в Уганду вместе с мужем и детьми, рассказала о зверях, с которыми им приходилось сталкиваться в Африке. О своем опыте жизни за границей она поговорила с «Лентой.ру».

По словам Юлии, одно из сел, где жила ее семья, стояло посреди дикого леса. «Мы там даже леопардов видели, и антилопы бегали, — вспоминает она. — И у нас водились три вида обезьян. Они постоянно ломились в дом».

Больше всего хлопот причиняли ядовитые змеи, которые норовят пробраться на участок и даже в дом, и гигантские белые муравьи с крыльями. Как рассказала Юлия, однажды свет привлек огромное количество этих насекомых. «Мы утром встали, вышли за порог — и там их просто миллионы, весь двор устлан крылатыми муравьями, — говорит она. — Эти муравьи попали в небольшую дырку у скважины и начали гнить».

Мы взяли щетки, сложили муравьев в мешки и отдали соседям, потому что они их жарят и едят — говорят, это белок и вкусно, но мы не пробовали

Юлияроссиянка, перебравшаяся в Уганду
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