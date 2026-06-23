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21:40, 23 июня 2026Экономика

Москва временно отменила пропуска для бензовозов

Власти Москвы временно отменили пропуска для бензовозов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

С 23 июня водителям бензовозов временно не нужно оформлять пропуска для въезда в Москву и передвижения по городу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Поясняется, что эта мера была предпринята по просьбе сетей АЗС Москвы и Подмосковья для обеспечения бесперебойной поставки топлива.

Штрафы за отсутствие пропуска водителям бензовозов выставляться не будут.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал непростой, но контролируемой текущую ситуацию на российском топливном рынке. «Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались», — сказал зампред правительства.

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