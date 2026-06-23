Москва временно отменила пропуска для бензовозов

Власти Москвы временно отменили пропуска для бензовозов

С 23 июня водителям бензовозов временно не нужно оформлять пропуска для въезда в Москву и передвижения по городу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Поясняется, что эта мера была предпринята по просьбе сетей АЗС Москвы и Подмосковья для обеспечения бесперебойной поставки топлива.

Штрафы за отсутствие пропуска водителям бензовозов выставляться не будут.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал непростой, но контролируемой текущую ситуацию на российском топливном рынке. «Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались», — сказал зампред правительства.