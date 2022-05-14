«Интер РАО» приостановил экспорт электричества в Финляндию

Дочерняя компания «Интер РАО» остановила импорт электроэнергии в Финляндию с 14 мая

Компания RAO Nordic Oy (дочерняя структура российской «Интер РАО») приостановила поставки электроэнергии в Финляндию с 14 мая. Об этом говорится в заявлении финской электросетевой компании Fingrid.

RAO Nordic Oy, российская дочерняя компания «Интер РАО», торгующая электроэнергией по соединению 400 киловольтов, приостановит импорт электроэнергии в Финляндию в субботу, 14 мая 2022 года, в 01:00 Fingrid

Уточняется, что торговля будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за проданную электроэнергию. При этом в Fingrid отметили, что отсутствующий импорт могут восполнить за счет поставок электричества из Швеции и внутреннего производства.

Ответные санкции

11 мая стало известно, что Россия ввела блокирующие санкции в отношении 31 западной компании. В частности, под ограничения попали группа Gazprom Germania, польская EuRoPol GAZ S.A. и торговая группа Wingas/WIEH/WIEE, которая владеет пакетом контрактов на поставку российского газа, а также крупнейший оператор хранения газа в Европе Astora.

Компаниям из этого перечня запрещается совершать сделки в пользу лиц, находящихся под санкциями, а также сделки, которые предусматривают совершение платежей, операций с ценными бумагами и участием и (или) в пользу лиц, находящихся под санкциями

Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песковв, иностранные компании, которые попали под ответные меры России на западные санкции, больше не смогут взаимодействовать с ней в газовой сфере.

С этими компаниями никаких не будет взаимоотношений, они просто запрещены Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

По прогнозам финансового конгломерата Barclays, в случае остановки поставок российского газа евро может стать дешевле доллара, а ВВП еврозоны упадет на 5 процентных пунктов.

По подсчетам наших экономистов, остановка поставок российского газа в сочетании с нормированием расхода оставшихся запасов газа может спровоцировать падение ВВП еврозоны более чем на 5 процентных пунктов в течение одного года Barclays

Российский «Газпром» уже прекратил экспорт в Болгарию и Польшу из-за их отказа платить в рублях. Обе страны ведут транзитную прокачку газа. В российской компании предупредили, что если будет зафиксирован факт несанкционированного отбора, то поставки третьим странам сократятся на этот объем.

Последствия антироссийских санкций

Для Европы последствия антироссийских санкций затронут многие сферы жизни — от промышленности до туризма. Так, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек предположил, что страна сможет пережить зиму без российского газа при значительной экономии. По его мнению, промышленность и частные лица Германии могут сократить потребление энергии примерно на десять процентов и при этом не попасть в «бедственное положение».

Если к концу года у нас будут полные хранилища, если два из четырех наших арендованных плавучих танкеров СПГ будут подключены к сети, если мы будем значительно экономить на энергии, то сможем в какой-то степени пережить зиму без поставок российского газа Роберт Хабек вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии

При этом он признал, что даже при упомянутых условиях цены на газ наверняка будут очень высокими, а резервуары для хранения в конце зимы опустеют.

Отсутствие туристов из России скажется на экономике многих стран Европы. По оценке Европейской комиссии по путешествиям (ETC), сильнее всего отток российских туристов скажется на Кипре, Латвии, Литве, Финляндии и Эстонии. Так, в 2019 году доля россиян составила около 10 процентов от общего числа путешественников в этих странах.

В докладе отмечается, что экономика этих государств активно пополнялась за счет денег, которые там тратят туристы. Так, расходы российских путешественников в Черногории составляют около 34 процентов от общего числа трат всех туристов, приезжающих в страну. На Кипре это 25 процентов, а в Латвии —16 процентов. Особенно критичным, по мнению экспертов, это станет для Греции и Кипра, где турпоток из России является ключевым.

Санкции против российской горнодобывающий гигант «Алроса» вызывают неожиданную панику на рынке бриллиантов. В преддверии свадебного сезона США ищут замену России в Индии, крупнейшем в мире экспортере драгоценных камней на фоне решения ряда ювелирных компаний приостановить продажу российских бриллиантов.

Цена на небольшой необработанный бриллиант, который используется в обручальном кольце, выросла примерно на 20 процентов с начала марта. В преддверии свадебного сезона спрос на кольца с бриллиантами растет (ювелиры ожидают, что в США будет проведено 2,5 миллиона свадеб — самый высокий показатель за четыре десятилетия), однако эксперты опасаются, что скачок цен скажется на этом показателе.