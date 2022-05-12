В Кремле прокомментировали ответные меры на санкции Запада

Песков заявил, что попавшие под ответные меры компании не смогут поставлять газ из России

Иностранные компании, которые попали под ответные меры России на западные санкции, больше не смогут взаимодействовать с ней в газовой сфере. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«С этими компаниями никаких не будет взаимоотношений, они просто запрещены», — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о влиянии ограничений на поставки голубого топлива в европейские страны.

Песков предположил, что в указанном процессе будут участвовать другие организации, и посоветовал обратиться в «Газпром» за более детальным разъяснением.

11 мая правительство России утвердило перечень зарубежных юридических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В список вошла 31 компания из Европы и США — им запрещается совершать сделки в пользу лиц, находящихся под санкциями, а также сделки, которые предусматривают совершение платежей, операций с ценными бумагами и участием и (или) в пользу лиц, находящихся под санкциями.