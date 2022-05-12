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В Кремле прокомментировали ответные меры на санкции Запада

Песков заявил, что попавшие под ответные меры компании не смогут поставлять газ из России

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Иностранные компании, которые попали под ответные меры России на западные санкции, больше не смогут взаимодействовать с ней в газовой сфере. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«С этими компаниями никаких не будет взаимоотношений, они просто запрещены», — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос о влиянии ограничений на поставки голубого топлива в европейские страны.

Песков предположил, что в указанном процессе будут участвовать другие организации, и посоветовал обратиться в «Газпром» за более детальным разъяснением.

11 мая правительство России утвердило перечень зарубежных юридических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В список вошла 31 компания из Европы и США — им запрещается совершать сделки в пользу лиц, находящихся под санкциями, а также сделки, которые предусматривают совершение платежей, операций с ценными бумагами и участием и (или) в пользу лиц, находящихся под санкциями.

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Варвара Кошечкина
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