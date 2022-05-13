Подсчитаны потери европейской экономики при остановке поставок газа из России

Европе предсказали падение ВВП на 5 п.п. в случае остановки поставок российского газа

В случае остановки поставок российского газа евро может стать дешевле доллара, а ВВП еврозоны упадет на 5 процентных пунктов, сообщает Reuters со ссылкой на прогноз финансового конгломерата Barclays.

Европейские страны опасаются, что Москва полностью прекратит транзит топлива в случае эскалации конфликта на Украине. «По подсчетам наших экономистов, остановка поставок российского газа в сочетании с нормированием расхода оставшихся запасов газа может спровоцировать падение ВВП еврозоны более чем на 5 процентных пунктов в течение одного года», — говорится в прогнозе Barclays.

Аналитики также напомнили, что сейчас евро составляет 1,03 доллара, а за последние три месяца валюта потеряла примерно 8 процентов стоимости — по их мнению, остановка транзита может привести к тому, что евро станет стоить меньше доллара. Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предсказало рецессии во всех экономиках мира из-за прекращения торговли энергоносителями между Россией и Европой.

Российский «Газпром» уже прекратил экспорт в Болгарию и Польшу из-за их отказа платить в рублях. Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что страна справляется с газообеспечением и без поставок из России. Нехватку топлива возместили импортом с других направлений, 1 мая была открыта газотранспортная связка с Литвой, с портом Клайпеды, откуда Польша может получать до двух миллиардов кубометров газа в год.

