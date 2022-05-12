Вице-премьер Сасин заявил, что Польша смогла справиться без российского газа

Польша справляется с газообеспечением страны и без поставок из России. Об этом сказал вице-премьер страны Яцек Сасин, передает «Интерфакс».

Польша наилучшим образом в Европе подготовлена к газовому кризису, уверен он. Сасин отметил, что польские газовые хранилища заполнены на 84 процента, при этом средний европейский показатель находится на уровне примерно 30 процентов.

Нехватку российского газа страна смогла покрыть импортом с других направлений, заявил вице-премьер. Например, 1 мая была открыта газотранспортная связка с Литвой, с портом Клайпеды, где в распоряжении Польши два миллиарда кубометров газа в год.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сказал, что Германия прекратила осуществлять поставки российского газа реверсом в Польшу. 27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Компания объяснила, что не получила от стран оплаты в рублях, поэтому пошла на такой шаг.