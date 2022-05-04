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«Газпром» сообщил о прекращении Германией реверса российского газа в Польшу

Представитель «Газпрома» Куприянов: Германия перестала поставлять российский газ в Польшу

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что Германия прекратила осуществлять поставки российского газа реверсом в Польшу. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«2 мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу по Ямалу — Европе. Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору», — сказал Куприянов.

По его словам, получаемый газ используется Варшавой для закачки своих подземных хранилищ, при этом ПХГ Европы в настоящее время заполнены в среднем на 34 процента, а ПХГ Польши — на 80 процентов. Официальный представитель «Газпрома» подчеркнул, что на этой неделе в среднем на 43 процента были увеличены заявки европейских потребителей на поставку газа из России транзитом через Украину.

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Компания объяснила, что не получила от стран оплаты в рублях, и подчеркнула, что поставки возобновят, как только будет проведена оплата по новым реквизитам.

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Марина Совина
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