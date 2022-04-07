Специалист по туризму подсчитала потери ЕС от отсутствия российских туристов

Специалист по туризму Котляр заявила, что Европа потеряет 10 миллионов туристов из России

Европа потеряет от 5 до 10 миллионов российских туристов в 2022 году, что станет критичным для Греции и Кипра, где турпоток из России является ключевым, рассказала «Ленте.ру» эксперт по туристу, владелица туристического агентства Майя Котляр. Она объяснила, что стоимость отдыха в Европе для россиян выросла в три раза, потому позволить его себе могут только вип-путешественники.

В этом году наиболее популярными внешними направлениями для российских путешественников, по словам Котляр, станут Турция и ОАЭ. Но многие туристы не смогут позволить себе даже их, выбрав отдых внутри страны, который также подорожал на 15-30 процентов. Поездки же в Европу, как отметила Котляр, теперь недоступны практически всем.

Вип-туризм

«Я не могу сказать, что летать в Европу совсем перестали. Люди летают, даже в Италию, но это стало безумно дорого и доступно только вип-туристам, — сказала она. — Кроме того, летать можно только транзитом: через Стамбул, Дубай, скоро можно будет через Египет. Но транзитные билеты, естественно, очень дорогие».

Притом такое стечение обстоятельств окажется неприятным не только для российских путешественников, но и для принимающих стран. «Для Греции, например, Россия — ключевой рынок, из нее в страну приезжает 1,5 миллиона туристов. Для Кипра также — туда едет около 500 тысяч. Одной из ключевых Россия является и для Италии, куда едут 800 тысяч путешественников. Так же в Испанию. В сумме, в этом году Европа недополучит от 5 до 10 миллионов российских туристов, что, естественно, серьезно сократит турпоток. Он перераспределится на страны Персидского залива, в Азию», — считает Котляр.

В настоящее время один транзитный билет в Италию через Стамбул, по ее словам, стоит около 100 тысяч рублей, итого — 300 тысяч рублей только на полет в одну сторону для семьи из трех человек. При том что раньше билет в Рим стоил в среднем 30 тысяч рублей. Путешествия в страны Европы подорожали в три раза, в результате чего позволить себе их могут только самые состоятельные россияне.

«На самом деле, подорожало все, даже Турция. Если раньше билет стоил 30 тысяч, то теперь 50 — и это на лето. Если искать варианты на апрель, то полет обойдется не меньше чем в 100 тысяч. Так что пока мы просто ждем полетной программы, открытия Египта и других направлений, что может привести к относительной стабилизации цен», — заключила специалистка.

Ранее Котляр заявила, что ввиду ограничений не только на внешний, но и на внутренний туризм, связанных со спецоперацией России на территории Украины, наиболее популярным заграничным направлением для россиян на майских праздниках стала Турция, а единственно возможным внутри страны — Сочи.