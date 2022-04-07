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Названы самые популярные у россиян направления для отдыха на майских праздниках

Турагент Котляр назвала Турцию и Сочи популярными направлениями на майские праздники

Фото: Shutterstock

Ввиду ограничений не только на внешний, но и на внутренний туризм, связанных со спецоперацией России на территории Украины, наиболее популярным заграничным направлением для россиян на майских праздниках стала Турция, а единственно возможным внутри страны — Сочи. Об этом «Ленте.ру» рассказала эксперт по туризму, владелица туристического агентства Майя Котляр.

Зарубежные направления

Наиболее популярным направлением для россиян была и остается Турция, но позиции ее в этом плане укрепились еще сильнее ввиду фактического отсутствия альтернатив: ряд направлений либо закрыт для России, либо цены на путешествия выросли настолько, что осилить их могут только состоятельные туристы.

«Практические единственные варианты сейчас — это Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Но последнее — это все же для более люксовых путешественников, — сказала Котляр. — До остальных курортных направлений добраться можно только транзитом. Вчера, например, запустили прямые массовые рейсы в Египет, но прямых до курортных мест нет, только до Каира. А транзит уже, как вы понимаете, достаточно дорогой, не каждый может его себе позволить».

Цены выросли и по бестранзитным направлениям. По оценке Котляр, отдых в Турции стал дороже примерно на 30 процентов из-за роста цен на авиабилеты, их ограниченного количества, отсутствия чартеров.

«Надеюсь, к маю полетная программа все же расширится, и цены начнут потихоньку сглаживаться. В этом заинтересована в первую очередь сама Турция. И мы действительно видим, как постепенно начинают запускаться турецкие лоукостеры», — заметила эксперт.

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Внутри страны

C внутренним туризмом, отметила Котляр, есть свои сложности. Дело в том, что большая часть юга России закрыта, открытым остался только Сочи, на который и приходится основной спрос. Из-за этого падает качество отдыха, уже наблюдаются существенные проблемы с номерным фондом, отметила турагент.

«Конечно, цены на отдых в Сочи вырастут серьезно. И проблема не только в перелетах, но и в том, что из-за текущей ситуации подорожало питание, кухня. Опять же мало конкуренции с выездным туризмом, что дает отечественному туризму некоторую свободу в ценообразовании. Очень ограничен номерной фонд, заселить всех будет просто невозможно, а ведь речь идет минимум о восьми миллионах человек за сезон», — сказала Котляр.

Спрос на отдых в Крыму практически отсутствует, так как перелеты по этому направлению закрыты, и люди опасаются соседства со спецоперацией, считает эксперт.

«Вот и выходит так, что остается один Сочи. Цены здесь выросли симметрично заграничному направлению, процентов на 15-30. Так что отдохнуть качественно теперь — очень дорогая история. Есть еще, конечно, Абхазия, но она далеко не на первом месте по турпотоку из-за сложностей с логистикой, отсутствием перелетов», — объяснила Котляр.

Она добавила, что сейчас открываются чартеры в Карелию, Дагестан, по другим направлениям, но это именно туристические направления, а сегодня россиян большей частью интересует именно курортный отдых.

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Наталия Белова
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