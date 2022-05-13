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В Европе оценили потери от отсутствия российских туристов

ETC: сильнее всего отток российских туристов скажется на Кипре, Латвии, Литве и Эстонии

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Наибольшие потери от отсутствия российских туристов в Европе понесут как соседние с Россией и Украиной страны, так и те государства, которые наиболее сильно зависят от рынков двух конфликтующих сторон. Так результаты оценили в ежеквартальном докладе Европейской комиссии по путешествиям (ETC), сообщается на сайте организации.

Отмечается, что сильнее всего отток туристов из России скажется на Кипре, Латвии, Литве, Финляндии и Эстонии. Так, в 2019 году доля россиян составила около 10 процентов от общего числа путешественников в этих странах.

В докладе отмечается, что экономика этих государств активно пополнялась за счет денег, которые там тратят туристы. Так, расходы российских путешественников в Черногории составляют около 34 процентов от общего числа трат всех туристов, приезжающих в страну. На Кипре это 25 процентов, а в Латвии —16 процентов.

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При этом, как подчеркивают в Ассоциации туроператоров России (АТОР), может упасть спрос на поездки внутри ЕС и среди самих европейских туристов. Из-за антироссийских санкций и инфляции растут цены на авиабилеты, повышаются цены на продукты, поэтому многие могут отказаться от путешествий в другие страны.

В начале апреля специалист по туризму Майя Котляр подсчитала потери ЕС от отсутствия российских туристов. По ее словам, Европа в 2022 году может недосчитаться от 5 до 10 миллионов российских туристов. Особенно критичным, по мнению эксперта, это станет для Греции и Кипра, где турпоток из России является ключевым.

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Ксения Мельникова
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