В МИД Украины высказались о «сглаживании углов» с Польшей

Спикер МИД Украины Тихий: Киев выступает за диалог с Польшей

Украина работает над тем, чтобы «сгладить острые углы» в отношениях с Польшей. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий, передает «Европейская правда».

«Мы работаем над тем, чтобы все-таки сгладить эти острые углы и эмоции. Украинская позиция очень взвешенная. Мы — за диалог. В том числе по сложным вопросам исторического прошлого», — сказал он.

По его словам, сейчас информационное пространство заполнено яркими заголовками, однако в это же время ведется «спокойная дипломатическая работа». Он отметил, что позицию польского президента Кароля Навроцкого «не следует отождествлять ни с позицией Польши в целом, ни с позицией польского общества».

Ранее Навроцкий лишил украинского президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за его решения присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Вскоре Зеленский демонстративно избавился от награды, отослав ее по почте в Варшаву.