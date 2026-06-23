Востоковед Асмолов: У России есть шансы вызволить из плена ВСУ северокорейцев

У России есть шансы вызволить из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) северокорейцев, однако Киев сопротивляется этим попыткам. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

«Северокорейские солдаты были включены Россией в списки на обмен, но украинская сторона отказалась это обсуждать. Однако шанс, что мы сможем их вернуть, конечно, есть», — рассказал исследователь.

Уточняется, что речь идет о двух военных, один из которых был взят украинскими военными в плен в бессознательном состоянии. Тем не менее, Асмолов указал, что если бы кто-то из них не хотел возвращаться в Россию или Северную Корею, то Киев вместе с Сеулом давно развернул бы соответствующую пропагандистскую кампанию.

Ранее стало известно, что МИД Южной Кореи хочет получить северокорейских пленных. Хотя в ведомстве указали, что репатриация должна нести «добровольный характер», Сеул уже договорился с Киевом о переговорах по этому вопросу. Пройдут они 30 июля.