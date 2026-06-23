Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:36, 23 июня 2026МирЭксклюзив

Оценены возможности России вызволить из украинского плена северокорейцев

Востоковед Асмолов: У России есть шансы вызволить из плена ВСУ северокорейцев

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

У России есть шансы вызволить из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) северокорейцев, однако Киев сопротивляется этим попыткам. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

«Северокорейские солдаты были включены Россией в списки на обмен, но украинская сторона отказалась это обсуждать. Однако шанс, что мы сможем их вернуть, конечно, есть», — рассказал исследователь.

Уточняется, что речь идет о двух военных, один из которых был взят украинскими военными в плен в бессознательном состоянии. Тем не менее, Асмолов указал, что если бы кто-то из них не хотел возвращаться в Россию или Северную Корею, то Киев вместе с Сеулом давно развернул бы соответствующую пропагандистскую кампанию.

Ранее стало известно, что МИД Южной Кореи хочет получить северокорейских пленных. Хотя в ведомстве указали, что репатриация должна нести «добровольный характер», Сеул уже договорился с Киевом о переговорах по этому вопросу. Пройдут они 30 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они нужны для пропаганды». Южная Корея хочет получить от Украины военнопленных из Северной Кореи. Может ли Россия помешать этому?

    В МИД Украины высказались о «сглаживании углов» с Польшей

    Москва временно отменила пропуска для бензовозов

    Власти Польши признали рост антиукраинских настроений в стране

    Оценены возможности России вызволить из украинского плена северокорейцев

    Переехавшая в Африку россиянка рассказала о ломившихся в дом обезьянах и жареных муравьях

    Ирина Шейк в оголяющих тело образах снялась для рекламы

    Бывший официальный спикер Зеленского рассказала о разочаровании украинцев

    Стало известно о блокировании переговоров о приеме Украины в ЕС одной страной

    Бригада ВСУ запросила тысячу пакетов для тел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok