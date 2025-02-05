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17:38, 5 февраля 2025Экономика

В Эстонии вышла из строя электростанция

Delfi: Электростанция Аувере и шестой энергоблок ТЭЦ в Эстонии вышли из строя
Вячеслав Агапов

Фото: Sergei Luki / Shutterstock / Fotodom

Электростанция Аувере и шестой энергоблок ТЭЦ в Эстонии вышли из строя перед отключением страны от энергосистемы БРЭЛЛ. Об этом сообщает портал Delfi.

В преддверии отключения страны от электрического кольца, которое объединяет энергетические системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы, оказались в нерабочем состоянии шестой энергоблок эстонской тепловой электростанции в Нарве и электростанция Аувере.

Аувере уже пять дней не работает из-за поломки котла. Энергоблок в Нарве должен заработать шестого февраля, обещают энергетики.

Ранее эстонская энергокомпания Elering заявила, что страны Балтии отсоединятся от российской электроэнергетической сети и подключатся к европейской 8 февраля. Сейчас энергосистемы трех стран работают в системе IPS/UPS: в ней частоту контролирует Россия. После синхронизации с частотой континентальной Европы балтийские страны смогут самостоятельно управлять ею.

Перед отключением Эстонии от БРЭЛЛ жители постсоветской страны в несколько десятков раз нарастили закупки генераторов. По словам главы отдела коммерческих продаж и интернет-торговли магазинов Bauhof Прийта Вао, некоторые модели раскупили подчистую, и потребителей приходится успокаивать, что для паники причин нет.

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