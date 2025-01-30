Перед отключением от российской энергосистемы в Эстонии взлетели продажи генераторов

В Эстонии резко нарастили закупки генераторов перед выходом из энергосистемы РФ

Перед отключением Эстонии от единой энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ), которая должна произойти 8 февраля, жители этой постсоветской страны в несколько десятков раз нарастили закупки генераторов. О взлете продаж со ссылкой на данные магазинов пишет ERR.

«В конце следующей недели Эстония будет отключена от российской энергосистемы и подключена к системе континентальной Европы», — говорится в материале.

В частности, журналисты побеседовали с главой отдела коммерческих продаж и интернет-торговли магазинов Bauhof Прийтом Вао, по словам которого в их сети «представлены десятки различных моделей по цене от 351 до 3532 евро» и, хотя рядом с некоторыми артикулами уже стоит отметка «распродано», «для паники причин нет».

Согласно данным оператора национальных электросетей страны Elering, Эстония будет тратить около 60 миллионов евро ежегодно на поддержание стабильной частоты после отключения от БРЭЛЛ. В свою очередь премьер-министр страны Кристен Михал предупредил граждан о том, что при худшем сценарии после отключения от российской энергосистемы их ждет 72-часовое отсутствие электричества. «Если возникнут проблемы, следующим шагом надо будет определить, каких потребителей нужно отключить», — поделился он с Postimees.

Впервые о возможном выходе из БРЭЛЛ балтийские страны заявили еще в 2017 году. В 2023-м тогдашняя премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что страна откажется от сотрудничества с Россией в сфере электроэнергии почти на год раньше запланированного срока, а именно зимой 2025-го.