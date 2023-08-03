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17:47, 3 августа 2023Экономика

В Прибалтике назвали срок отключения от российской энергосистемы

Эстония: страны Прибалтики отключатся от энергосистемы России зимой 2025 года

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы договорились, что их страны отключатся от российской электросети зимой 2025 года, чтобы вместо нее подключиться к европейской, следует из пресс-релиза на сайте эстонского правительства.

Эстония откажется от сотрудничества с Россией в сфере электроэнергии почти на год раньше запланированного срока. «Мы вместе с Латвией и Литвой работаем над тем, чтобы окончательно избавиться от зависимости от российской энергии», — заявила премьер-министр Кая Каллас.

Она подчеркнула, что пребывание в российской электросети несет риски для эстонских потребителей, так как Россия является «опасным и непредсказуемым государством» и использует энергоресурсы «в качестве оружия».

Напротив, присоединение стран Балтии к сети континентальной Европы поможет укрепить сотрудничество и доверие между государствами региона, а также их энергетическую безопасность, подчеркнула Каллас. По ее словам, страны Прибалтики отключатся от российской электросети, как только будут технически к этому готовы.

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Эстония, Латвия и Литва наряду с Россией и Белоруссией входят в ЭК БРЭЛЛ (электрическое кольцо), которое обеспечивает синхронный режим работы энергосистем пяти стран, обмен электроэнергией и поддержку друг друга резервами при аварийных ситуациях. Контролем частот и балансировкой спроса в ЭК БРЭЛЛ при этом занимаются российские операторы, писал Reuters.

Сейчас страны Прибалтики остаются частью БРЭЛЛ только технически — весной 2022 года все три страны решили добровольно отказаться от поставок российского электричества, и 22 мая отечественная «Интер РАО» перестала поставлять им энергию.

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    Софья Ермакова
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