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17:59, 29 ноября 2024Экономика

Страны Балтии определили срок отсоединения от российской электроэнергетической сети

Страны Балтии отсоединятся от российской электроэнергетической сети 8 февраля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Страны Балтии определились со сроком, когда они отсоединятся от российской электроэнергетической сети и подключатся к европейской. Это случится с 8 февраля, говорится в сообщении эстонской энергокомпании Elering.

Речь идет об Эстонии, Литве и Латвии. До конца текущего года они продолжат реализовывать меры, необходимые для синхронизации.

В настоящее время энергостстемы трех стран работают в системе IPS/UPS: в ней частоту контролирует Россия. В после синхронизации с частотой континентальной Европы балтийские страны смогут самостоятельно управлять ей.

Балтийские операторы подписали документ о выходе из единой с Россией энергосистемы еще летом. В целом Эстония, Латвия и Литва остаются частью БРЭЛЛ только технически — весной 2022 года все три страны решили добровольно отказаться от поставок российского электричества, и 22 мая отечественная «Интер РАО» перестала поставлять им энергию.

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