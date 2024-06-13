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13:08, 13 июня 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности содержания замминистра обороны Иванова под стражей

Замминистра обороны Иванов в СИЗО может получать посылки с маркетплейса
Тимур Иванов

Тимур Иванов. Фото: Московские суды общей юрисдикции / ТАСС

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов, арестованный по делу о взятке, может переписываться с семьей с помощью «Почты России» и получать посылки с маркетплейса. Подробности его содержания под стражей раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным канала, в «Лефортово» Иванов содержится в двухместной камере, внутри которой есть телевизор и холодильник. Само помещение обустраивать под себя запрещается, а находящимся в нем арестантам приходится соблюдать строгие условия содержания и режим.

На территории СИЗО отсутствуют ресторан и магазин, однако родные замминистра могут сделать необходимый заказ на Ozon и отправить его в «Лефортово». Если посылка пройдет проверку, ее передадут арестанту. К Иванову сотрудники СИЗО обращаются на вы, уточняет Shot.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.

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      Олеся Мицкевич
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