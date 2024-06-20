Замминистра обороны Иванова оставили в СИЗО еще на три месяца

Суд продлил арест замглавы Минобороны Иванова на 3 месяца

Басманный суд Москвы продлил еще на три месяца арест замминистра обороны России Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Аналогичное решение принято и в отношении предполагаемого сообщника Сергея Бородина. Оба останутся в СИЗО до 23 сентября. Таким образом суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия.

Во время слушаний государственные агентства ТАСС и РИА Новости передали две противоречащие друг другу новости относительно занимаемой Ивановым должности.

«До задержания я занимал должность замминистра обороны, а сейчас не занимаю», — передал его слова из зала суда ТАСС. В то же время, по данным РИА Новости, Иванов не говорил об оставлении должности.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Сейчас Иванов находится под стражей, в СИЗО «Лефортово». Там он содержится в двухместной камере с телевизором и читает классическую литературу.