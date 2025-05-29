Россиянка отдохнула в Европе и узнала о происходящем в секс-клиниках Лондона

Российская путешественница отдохнула в Европе, пообщалась с местной жительницей и узнала о происходящем в секс-клиниках Лондона. Своей историей девушка поделилась с изданием «Лента.ру».

Москвичка Кристина рассказала, что ее подруга, проживающая в Лондоне, недавно посетила специализированную поликлинику для интимных обследований. «Оказалось, что секс-клиники чем-то похожи на наши отделения гинекологии или урологии — туда может прийти любой желающий и провести бесплатное обследование на венерологические заболевания. Кроме того, в таких местах британцам дают различные советы о половой жизни», — рассказала россиянка.

Во время беседы девушка узнала, что врачи в секс-клиниках заботятся не только о гигиене пациентов, но и задают им личные вопросы.

«Больше всего меня поразило, что, когда подруга пошла к такому врачу, первым делом он спросил, чувствует ли она себя в безопасности в своих отношениях. Она неправильно поняла вопрос, подумав, что он узнает о ее счастье, и ответила отрицательно. Тогда врач вдруг забеспокоился и начал задавать дополнительные вопросы о домашнем насилии и домогательствах. Подруга пояснила ему, что все в порядке и просто неверно трактовала вопрос», — рассказала туристка.

Выяснилось, что пациент при желании может обследоваться на инфекции самостоятельно в домашних условиях — такая процедура также будет бесплатной. Воспользоваться этой функцией можно до четырех раз в год. «В общем, очень круто слышать, что Великобритания так хорошо заботится о сексуальном здоровье и просвещении своего населения», — отметила путешественница.

Ранее туристка из России, отправившаяся на отдых в США, пообщалась с американцами и узнала о соотечественницах, позорящих свою честь. Женщина отметила, что жители США сравнили россиянок в Лос-Анджелесе с теми, кто приезжает в Дубай.

