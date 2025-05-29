Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:15, 29 мая 2025Путешествия

Россиянка отдохнула в Европе и узнала о происходящем в секс-клиниках Лондона

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: mariakray / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница отдохнула в Европе, пообщалась с местной жительницей и узнала о происходящем в секс-клиниках Лондона. Своей историей девушка поделилась с изданием «Лента.ру».

Москвичка Кристина рассказала, что ее подруга, проживающая в Лондоне, недавно посетила специализированную поликлинику для интимных обследований. «Оказалось, что секс-клиники чем-то похожи на наши отделения гинекологии или урологии — туда может прийти любой желающий и провести бесплатное обследование на венерологические заболевания. Кроме того, в таких местах британцам дают различные советы о половой жизни», — рассказала россиянка.

Материалы по теме:
Мир помешался на ночных путешествиях. Что такое ночной туризм и почему его поклонников больше не устраивает обычный отдых?
Мир помешался на ночных путешествиях.Что такое ночной туризм и почему его поклонников больше не устраивает обычный отдых?
Сегодня
«Я думала, что залетела от итальянца» Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
«Я думала, что залетела от итальянца»Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
29 января 2025

Во время беседы девушка узнала, что врачи в секс-клиниках заботятся не только о гигиене пациентов, но и задают им личные вопросы.

«Больше всего меня поразило, что, когда подруга пошла к такому врачу, первым делом он спросил, чувствует ли она себя в безопасности в своих отношениях. Она неправильно поняла вопрос, подумав, что он узнает о ее счастье, и ответила отрицательно. Тогда врач вдруг забеспокоился и начал задавать дополнительные вопросы о домашнем насилии и домогательствах. Подруга пояснила ему, что все в порядке и просто неверно трактовала вопрос», — рассказала туристка.

Выяснилось, что пациент при желании может обследоваться на инфекции самостоятельно в домашних условиях — такая процедура также будет бесплатной. Воспользоваться этой функцией можно до четырех раз в год. «В общем, очень круто слышать, что Великобритания так хорошо заботится о сексуальном здоровье и просвещении своего населения», — отметила путешественница.

Ранее туристка из России, отправившаяся на отдых в США, пообщалась с американцами и узнала о соотечественницах, позорящих свою честь. Женщина отметила, что жители США сравнили россиянок в Лос-Анджелесе с теми, кто приезжает в Дубай.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин принял в Кремле вдову убитого премьер-министра Японии. Она расплакалась во время встречи

    Белый дом обратился с призывом к жене Байдена

    Вдова экс-премьера Японии Абэ рассказала о его желании в начале СВО

    «Вместо квартиры — авокадо-тост». Молодежь транжирит деньги, отказывается копить и жить по прежним законам. Что ими движет?

    Россиян предупредили об опасности одного вида кофе

    Уехавший из России комик выгнал зрителей из зала

    Военкор рассказал об ожесточенных боях на красноармейском направлении

    Заключенные проделали дыру в стене самой жуткой тюрьмы США и сбежали. Как им это удалось?

    Планете предрекли погружение в хаос из-за пробуждения супервулкана

    Кадыров объявил о новом чеченском рекорде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости