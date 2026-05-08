Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:59, 8 мая 2026Бывший СССР

На Украине вынесли приговор Мединскому

На Украине Мединского заочно приговорили к 10 годам заключения
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На Украине помощника президента России, а также главу российской переговорной делегации Владимира Мединского заочно приговорили к 10 годам заключения. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

«Шевченковский районный суд города Киева вынес обвинительный приговор Владимиру Мединскому (...) [редактору] российского учебника для 11 класса "История. История России. 1945 год – начало XXI века"», — говорится в сообщении ведомства.

Приговор также был вынесен еще одному редактору учебника, ректору МГИМО Анатолию Торкунову. Их обвиняют в «оправдании» действий России на Украине. Учебник был издан в 2023 году.

До этого Владимир Мединский призвал отправить Службе безопасности Украины свой учебник истории. Он сделал это заявление после возбуждения на Украине уголовного дела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиационный фон повысился в 40 раз». В зоне отчуждения у Чернобыля начался масштабный пожар. Что об этом известно?

    ФИФА запретила сменившему гражданство вратарю Хайкину играть за Норвегию

    Мужчина похитил 90 женских трусов и бюстгальтеров и объяснил причину

    Легендарный американский рэпер во время концерта прокричал четыре слова на русском языке

    Российские подростки жестоко избили девочку в ТЦ за шутку в переписке

    Раскрыт срок возобновления полетов на юг России

    Дешевые компьютеры Apple исчезнут

    Россиян пообещали не штрафовать за неоплаченную парковку

    Врач назвал самые необычные извлеченные из мужской уретры предметы

    Раскрыты масштабы разрушений после удара ВСУ по Ростовской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok