На Украине вынесли приговор Мединскому

На Украине Мединского заочно приговорили к 10 годам заключения

На Украине помощника президента России, а также главу российской переговорной делегации Владимира Мединского заочно приговорили к 10 годам заключения. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

«Шевченковский районный суд города Киева вынес обвинительный приговор Владимиру Мединскому (...) [редактору] российского учебника для 11 класса "История. История России. 1945 год – начало XXI века"», — говорится в сообщении ведомства.

Приговор также был вынесен еще одному редактору учебника, ректору МГИМО Анатолию Торкунову. Их обвиняют в «оправдании» действий России на Украине. Учебник был издан в 2023 году.

До этого Владимир Мединский призвал отправить Службе безопасности Украины свой учебник истории. Он сделал это заявление после возбуждения на Украине уголовного дела.