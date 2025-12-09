Реклама

Из жизни
10:08, 9 декабря 2025Из жизни

Королеву красоты арестовали в составе банды наркоторговцев

«Мисс Ливан Австралия — 2016» арестовали в составе банды наркоторговцев
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Amos Aikman / Getty Images

В Австралии обладательницу титула «Мисс Ливан Австралия» 2016 года арестовали в составе банды наркоторговцев в Сиднее. Об этом сообщает New.com.au.

27-летнюю Наджу Джексон-Гамрави взяли под стражу вместе с шестью подельниками во вторник, 2 декабря. Бывшую королеву красоты обвинили в пособничестве банде «Афганская группировка», входящей в криминальную семью Аламеддин. Следователи считают, что борьба за власть внутри этого преступного клана стала причиной роста уличного насилия в Сиднее в последнее время.

Специально для разоблачения банды создали секретное полицейское подразделение «Сокол». Работа группы привела к массовым арестам в пригородах Сиднея. Одной из задержанных оказалась Джексон-Гамрави. Пока неизвестно, какие именно преступления ей инкриминируют. Известно, что при задержании «Афганской группировки» изъяли имущество на общую сумму 12 миллионов австралийских долларов (608 миллионов рублей), а также люксовые автомобили BMW, Rolls-Royce и Lamborghini. Происхождение имущества задержанные объяснить не смогли.

Одного из участников группировки выпустили под залог. Остальные, включая Джексон-Гамрави, остаются под стражей. Девять лет назад она выиграла конкурс красоты «Мисс Ливан Австралия», который традиционно проводится среди австралиек ливанского происхождения. Около одного процента населения Австралии являются потомками выходцев из Ливана, которые начали прибывать в страну еще в 1870 годах из Османской империи. В сентябре титул «Мисс Ливан Австралия — 2025» достался Бианке Эль Хинди.

Ранее сообщалось, что в США судят бывшую королеву красоты из штата Джорджия, которая забила до смерти полуторагодовалого сына бойфренда. Девушка решила избавиться от ребенка, так как хотела завести с возлюбленным своих детей.

