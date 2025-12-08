Реклама

12:33, 8 декабря 2025Из жизни

20-летняя королева красоты забила до смерти сына бойфренда

В США королева красоты захотела создать семью с бойфрендом и убила его сына
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sumter County Sheriff's Office

В США судят бывшую королеву красоты из штата Джорджия, которая забила до смерти полуторагодовалого сына бойфренда. Об этом сообщает Daily Mirror.

20-летнюю Тринити Поуг арестовали в январе 2024 года. Девушку обвинили в жестоком избиении Ромео Анхелеса, которому тогда было полтора года. Отец мальчика, Джулиан Уильямс, отвез его в больницу, однако врачи оказались бессильны. По словам медиков, у ребенка были тяжелые повреждения головного мозга и печени. Поуг напала на мальчика в комнате общежития Юго-Западного государственного университета Джорджии, где училась на первом курсе. Уильямс в это время отлучился, чтобы купить пиццу.

В ходе очередного судебного заседания был раскрыт мотив девушки. Прокурор заявил, что наличие у возлюбленного Поуг ребенка было причиной напряженных отношений между ними. В день избиения мальчика она написала подруге: «Он ненавидит меня, а я ненавижу его». Следствие установило, что Поуг захотела выйти замуж за Уильямса и создать новую семью. При этом она не желала быть мачехой сыну возлюбленного и решила избавиться от него.

При этом защита девушки отстаивает первоначальную версию случившегося, согласно которой мальчик получил травмы, упав с дивана. Слушания продолжаются.

До преступления Поуг успела прославиться в родном штате. Она участвовала в различных конкурсах красоты, а в 2023 году была признана самой красивой девушкой города Доналсонвилл.

Ранее мексиканскую модель Ванессу Гурролу Перасу обвинили в том, что она расправилась с женихом из-за своих связей с наркокартелем «Синалоа». Мужчина был членом конкурирующей преступной группировки.

