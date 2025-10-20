Из жизни
08:01, 20 октября 2025

Бывшую королеву красоты обвинили в расправе над женихом из наркокартеля конкурентов

Бывшую королеву красоты из Мексики обвинили в участии в конфликте наркокартелей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @vanessagurrola_

Мексиканскую модель Ванессу Гурролу Перасу обвинили в том, что она расправилась с женихом из-за своих связей с наркокартелем «Синалоа». Об этом сообщает La Cronica de Hoy.

Согласно обвинению, 32-летняя женщина расправилась с Кристианом Эспинозой Сильверой — членом картеля «Арельяно-Феликс» по прозвищу «Эль Часто». Его не стало 17 февраля 2024 года в Сан-Диего, США. Как пишет Milenio, Сильвера и Эспиноза состояли в отношениях с 2017 года и даже были обручены.

Возможное преступление Перасы, бывшей королевы красоты, связывают с конфликтом мексиканских наркокартелей. Саму модель подозревают в том, что она входит в одну из фракций «Синалоы» — «Лос Чапитос». Для них «Арельяно-Феликс» — конкуренты.

Пераса прославилась в 2011 году, когда победила в региональном конкурсе красоты в городе Масатлан. Еще большую популярность ей принесла схожесть с Эммой Коронел. Та известна как жена наркобарона Хоакина Гусмана — главы фракции «Лос Чапитос».

Мексиканские СМИ прозвали Перасу двойником Коронел. Модель призналась, что активно использовала это, стала развивать собственный блог и запустила собственную серию продуктов для похудения.

Пераса предстанет перед судом 20 октября.

Ранее сообщалось, что в Аргентине бывшая королева красоты из Боливии попалась на контрабанде наркотиков. Вместе с бойфрендом она пыталась перевезти на самолете 358 килограммов запрещенных веществ.

