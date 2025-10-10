Из жизни
09:21, 10 октября 2025Из жизни

Бывшая королева красоты попалась с 358 килограммами наркотиков и избежала тюрьмы

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: CHV Noticias

В Аргентине бывшая королева красоты из Боливии попалась на контрабанде наркотиков. Как пишет Infobae, ей удалось избежать тюрьмы.

22-летняя девушка по имени Джейд Изабела Каллау Баррига прилетела в Аргентину на небольшом самолете, которым управлял ее бойфренд — бразилец Леонардо Монте-Альто Гусман. Они приземлились в поле, чем напугали местных жителей, и те вызвали полицию.

Самолет обыскали. Внутри оказалось 358 килограммов наркотиков. Их стоимость оценивается в 12,1 миллиона фунтов стерлингов (1,3 миллиарда рублей). Во время расследования выяснилось, что Гусман — известный наркоторговец. Раньше он промышлял в Бразилии, но затем был вынужден бежать в Боливию. Он на 30 лет старше Барриги.

Приняв это во внимание, суд приговорил девушку к трем годам условного срока и выписал штраф. В 2019 году она выиграла конкурс красоты в двух муниципалитетах Боливии. Также отмечается, что Баррига — племянница влиятельного наркобарона, известного как Эль Ноно.

По словам матери Барриги, она была ослеплена Гусманом. «Я уверена, что он давал ей деньги, дарил подарки и использовал их, чтобы контролировать ее, как марионетку», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в Бразилии 16-летней королевы красоты из штата Сеара не стало при загадочных обстоятельствах. Она выпила две бутылки водки с друзьями на стройке и упала замертво.

