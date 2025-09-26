Из жизни
09:12, 26 сентября 2025Из жизни

16-летняя королева красоты выпила две бутылки водки с друзьями на стройке и упала замертво

NTK: В Бразилии 16-летняя королева красоты выпила водки на стройке и умерла
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @gabrielly_moreira

В Бразилии 16-летней королевы красоты из штата Сеара не стало при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет Need To Know (NTK).

Габриэлли Морейры не стало 18 сентября. Она с другой девушкой и двумя приятелями отправилась в строящийся дом в родном городе Педра-Бранка. Через некоторое время Морейра почувствовала себя плохо и рухнула на пол без сознания. Ее приятели вызвали скорую, однако спасти девушку не удалось. Друзья Габриэлли также позвонили ее отцу Валберио. Он прибыл на место, когда дочь пытались реанимировать медики.

Мужчина рассказал, что школьники, видимо, выпили, так как заметил на стройке две бутылки водки. Одна была пустой, а во второй спиртного оставалось на донышке. Кроме того, на подбородке Габриэлли была ссадина, а на руке синяк.

Подруга девушки рассказала, что та вошла в темную комнату с одним из юношей, который был ее бойфрендом, и вышла через 25 минут. При этом она кричала. Молодой человек заявил, что Габриэлли стало плохо и она потеряла сознание в комнате. Позже она снова почувствовала себя плохо и упала замертво.

Полиция дожидается результатов работы патологоанатомов, чтобы установить причины случившегося. Морейра училась в школе и подрабатывала моделью. В 2025 году ее признали королевой красоты фестиваля Cavalgada dos Vaqueiros в Педра-Бранка. Двумя годами ранее она выиграла титул «Принцессы» этого же мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Эквадоре бывшая королева красоты города Эль-Эмпальме попала в смертельную аварию. Женщина ехала в машине с мужем, когда в них врезался другой автомобиль.

