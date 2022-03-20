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Володин назвал очередную ошибку Зеленского

Спикер Госдумы Володин раскритиковал Владимира Зеленского за запрет 11 украинских партий

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал «очередную ошибку» президента Украины Владимира Зеленского. С критикой украинского лидера председатель нижней палаты российского парламента выступил в своем Telegram-канале.

Он заявил, что Зеленский совершил ошибку, запретив в республике работу 11 партий, в том числе парламентских. По его словам, это может привести к расколу в украинском обществе. «Ему необходимо было встречаться с ними, вести диалог. Он не захотел. Как впрочем не захотел диалога с ЛНР и ДНР, предпочтя этому войну», — добавил Володин.

По мнению спикера Госдумы, подобное решение демонстрирует «обычную для киевских властей практику затыкания рта неугодным». «Так, без суда, можно объявлять врагами каждого, кто говорит о произволе режима, взявшего в заложники украинский народ», — пояснил он.

Ранее Володин заявил, что из-за своей позиции Зеленский может потерять Украину. Он подчеркнул, что главе республики не нужен мир, и назвал очевидными последствия подобного решения.

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Варвара Кошечкина
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