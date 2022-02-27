Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Володин заявил о возможности Зеленского потерять Украину

Спикер Госдумы Володин заявил, что Зеленский может потерять Украину

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский из-за своей позиции может потерять Украину. Об этом заявил спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Зеленскому не нужен мир, и последствия этого решения очевидны.

«Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину», — добавил спикер Госдумы.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
24 февраля
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
24 февраля

Ранее Вячеслав Володин заявил, что нежелание Зеленского участвовать в переговорах с Россией является преступлением перед украинским народом и всем миром.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал Военные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой». По словам Путина, цель происходящего — защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на отказ Украины от переговоров в Белоруссии
Австрия закроет небо для российских самолетов
В Совфеде спрогнозировали последствия отключения России от SWIFT
Володин заявил о возможности Зеленского потерять Украину
Еще две страны в Европе закроют воздушное пространство для российских самолетов
Художник Петлюра «потерял» машину в Москве
В Банке России рассказали о поддержке стабильности финансового сектора
В Британии допустили конфликт России с НАТО из-за событий на Украине
Российская делегация обозначила время для ответа Украины по переговорам
Лукашенко назвал кризис на Украине «цветочками»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.