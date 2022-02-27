Володин назвал преступлением нежелание Зеленского участвовать в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский вместо участия в переговорах ищет отговорки. Об этом заявил спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин, его слова передает РИА Новости.

Он также отметил, что нежелание Зеленского участвовать в переговорах с Россией является преступлением перед украинским народом и всем миром.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет готова начать переговоры с Киевом после того, как украинские военные сложат оружие. Он также заверил, что российская сторона не собирается каким-либо образом угнетать украинских военнослужащих.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал Военные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой». По словам Путина, цель происходящего — защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.