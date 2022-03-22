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МИД России призвал США прекратить агрессивную эскалацию

Замглавы МИД РФ Рябков призвал США остановить эскалацию отношений с Россией

Фото: Globallookpress.com

США нужно отказаться от своих попыток эскалации отношений с Москвой и в первую очередь перестать накачивать Украину вооружениями, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Постановка вопроса о том, что нужно сделать для сохранения отношений, безусловно, правильная. [США] просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», — призвал дипломат к прекращению агрессивной эскалации.

Ранее в МИД заявили, что слова американского президента Джо Байдена о том, что он считает российского лидера Владимира Путина «военным преступником», ставят отношения США и России на грань разрыва. Во внешнеполитическом ведомстве указали на неприемлемость подобных заявлений.

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Дмитрий Сотак
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