МИД России призвал США прекратить агрессивную эскалацию

Замглавы МИД РФ Рябков призвал США остановить эскалацию отношений с Россией

США нужно отказаться от своих попыток эскалации отношений с Москвой и в первую очередь перестать накачивать Украину вооружениями, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Постановка вопроса о том, что нужно сделать для сохранения отношений, безусловно, правильная. [США] просто нужно остановиться в своей эскалации как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России», — призвал дипломат к прекращению агрессивной эскалации.

Ранее в МИД заявили, что слова американского президента Джо Байдена о том, что он считает российского лидера Владимира Путина «военным преступником», ставят отношения США и России на грань разрыва. Во внешнеполитическом ведомстве указали на неприемлемость подобных заявлений.