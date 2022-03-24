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Российский посол обвинил США в попытке демонизировать Россию

Посол РФ Антонов назвал целью заявлений США о «преступлениях» России попытку демонизации
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что заявления Госдепа о «военных преступлениях» России выходят за рамки здравого смысла. Его слова опубликованы в Telegram-канале дипмиссии.

Он также назвал целью обвинений со стороны Вашингтона попытку «демонизировать нашу страну в глазах общественности, разжечь русофобию».

«Подобные утверждения выходят за рамки здравого смысла», — сказал Антонов, добавив, что попытка Вашингтона присвоить себе право судить, кто является «военным преступником», вызывает отторжение. «Страна, на совести которой сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма, по определению не может быть таковой», — заключил Антонов.

Ранее китайская газета South China Morning Post опубликовала статью, в которой говорится, что США не должны осуждать Россию из-за ситуации на Украине после своих военных преступлений в Ираке. Автор материала обвинил Вашингтон в нарушении Устава ООН. По его словам, от последствий вторжения американских войск до сих пор страдает весь ближневосточный регион.

Марина Совина
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