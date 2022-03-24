В Китае напомнили о «военных преступлениях» США и обвинили страну в двуличии

South China Morning Post: США не должны осуждать Россию после своих военных преступлений

США не должны осуждать Россию из-за ситуации на Украине после своих военных преступлений в Ираке. Об этом говорится в статье китайской газеты South China Morning Post.

Автор статьи обвинил Вашингтон в нарушении Устава ООН. По его словам, от последствий вторжения американских войск до сих пор страдает весь ближневосточный регион.

Ничем не вызванное нападение на Ирак, которое оправдывалось ложью и обманом, и последующая оккупация страны стали не только грандиозной стратегической ошибкой, но и длинной серией военных преступлений и преступлений против человечества South China Morning Post

Издание сообщает, что попытки американской стороны обвинить Россию говорят о двуличии Соединенных Штатов. «Мир устал от заезженной пластинки Америки, которая осуждает страны, которые ей не нравятся, как "изгоев", а затем идет на убийство во имя праведности и международной справедливости», — заявил обозреватель.

Вторжение США в Ирак

19 лет назад, 20 марта 2003 года, США начали вторжение в Ирак. Власти страны заявляли, что их цель — борьба с международным терроризмом и поиск оружия массового уничтожения. К США присоединились ряд других стран, образовавших коалицию. Американцы так до конца и не вывели свои войска с территории Ирака.

За первые 10 лет войны, с 2003 по 2013 год, ее жертвами стали почти 500 тысяч человек. Примерно в 60 процентов случаев смерть была вызвана насильственными причинами. Остальные скончались под воздействием косвенных причин, связанных с войной: разрушением инфраструктуры, невозможностью добраться до больниц и перегруженностью медицинских учреждений.

Учеными также была зафиксирована высокая детская смертность и другие демографические последствия войны.

Обвинения в других военных преступлениях

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в Пентагоне уже, видимо, забыли, как еще совсем недавно самолеты Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака и Ливии. По его словам, власти страны также не вспоминают о вопиющих преступлениях американских военнослужащих и наемников в Афганистане и Сирии.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в свою очередь заявил, что позиция США, НАТО и ряда западных СМИ очевидно лицемерна, когда речь заходит о жертвах конфликтов среди мирного населения. Он отметил, что они не проявляли беспокойства из-за погибших жителей Ирака, Афганистана, Сирии, Палестины и Югославии. «Мирные жители этих стран ничего не значат для вас?» — заявил он.

Также депутат Европарламента (ЕП) от Словакии Милан Урик заявил, что игнорирование членами ЕП войн, которые развязали США, является лицемерием.

Где были международные санкции, когда США убили 200 тысяч мирных граждан в Ираке под предлогом [наличия там] оружия массового уничтожения? Где были ваши резолюции, когда США полностью [нарушили] международное право, [сбрасывая] бомбы на Югославию, Ливию и Сирию? Где была Европа, когда украинские наемники убивали детей в Донбассе, сжигали гражданских? Милан Урик Депутат Европарламента от Словакии

Развязывание украинского кризиса

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лизцянь обвинил США в развязывании украинского кризиса. По его словам, китайская сторона всегда считала, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности других. Политик подчеркнул, что региональная безопасность не может быть обеспечена за счет расширения военных блоков.

США своей политикой по расширению НАТО на восток подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса Чжао Лизцянь Официальный представитель МИД Китая

Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи в свою очередь отметил, что текущая ситуация на Украине является результатом действий и политики США. По его словам, если Вашингтон не может создать кризис, то компании по производству оружия не могут работать с максимальной производительностью. «Им нужно создавать кризисы, чтобы обеспечить интересы этой мафии», — отметил он.

В начале марта Служба внешней разведки России (СВР) заявила о переброске американскими и британскими спецслужбами наемников и оружия на Украину с территории Польши.

В СВР отметили, что Польшу превратили в «логистический хаб», откуда на Украину приезжают даже боевики с Ближнего Востока. Также спецслужбы стран НАТО обвинили в передаче данных о передвижениях российских военных и об их планах в ходе специальной операции Службы безопасности Украины.