Посол России напомнил Пентагону о виновных в бомбежках Югославии и Ирака

Посол России в США Антонов напомнил Пентагону, что недавно Штаты бомбили Югославию и Ирак

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в Пентагоне уже, видимо, забыли, как еще совсем недавно самолеты США и их союзников по НАТО в прямом эфире бомбили города Югославии, Ирака и Ливии. Заявление Антонова, которое последовало в ответ на слова официального представителя Пентагона Джона Кирби о якобы причастности российских Вооруженных сил к военным преступлениям на Украине, опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Российский посол также отметил, что в Вашингтоне не вспоминают и о вопиющих преступлениях американских военнослужащих и наемников в Афганистане и Сирии. Антонов подчеркнул, что удары ВС России направлены исключительно против объектов военной инфраструктуры Украины. Он также добавил, что радикальные украинские группировки, свою очередь, используют женщин и детей в качестве живого щита и устанавливают ракетные системы залпового огня в жилых кварталах.

Ранее Антонов заявил, что накачивание Киева оружием и забрасывание на Украину иностранных наемников безответственно и крайне опасно. По словам дипломата, значительная часть поставляемого Западом оружия попадает «в руки бандитов, нацистов, террористов и уголовников». Кроме того, Антонов выразил мнение, что приехавшие на Украину наемники могут в последствии применить полученный опыт где угодно, в том числе в своих странах.

