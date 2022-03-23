Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский посол раскритиковал накачивание Украины западным оружием

Посол РФ в США Антонов призвал Запад перестать поощрять кровопролитие на Украине
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Накачивание Киева оружием и забрасывание на Украину иностранных наемников безответственно и крайне опасно. С соответствующей критикой выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

По словам дипломата, значительная часть поставляемого Западом оружия попадает «в руки бандитов, нацистов, террористов и уголовников». Кроме того, Антонов выразил мнение, что приехавшие на Украину наемники могут в последствии применить полученный опыт где угодно, в том числе в своих странах.

Посол России в США также призвал спонсоров киевского режима перестать поощрять кровопролитие на Украине.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США следует отказаться от своих попыток эскалации отношений с Москвой и в первую очередь перестать накачивать Украину вооружениями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины
Стало известно о приостановке полетов авиакомпании из Вьетнама в Россию
Медиамагнат решил избавиться от роскошного жилья в Нью-Йорке
В «Роскосмосе» раскрыли детали подготовки миссии на Марс
Британия захотела получать больше ядерной энергии
Российский посол раскритиковал накачивание Украины западным оружием
Диетолог предупредил об опасности употребления роллов и суши
Магистрали между Крымом и Херсонской областью собрались восстановить
Военный эксперт объяснил отказ Турции передать Украине С-400
Наряд с глубоким декольте на 57-летней Сандре Буллок вызвал споры в сети
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.