Российский посол раскритиковал накачивание Украины западным оружием

Посол РФ в США Антонов призвал Запад перестать поощрять кровопролитие на Украине

Накачивание Киева оружием и забрасывание на Украину иностранных наемников безответственно и крайне опасно. С соответствующей критикой выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

По словам дипломата, значительная часть поставляемого Западом оружия попадает «в руки бандитов, нацистов, террористов и уголовников». Кроме того, Антонов выразил мнение, что приехавшие на Украину наемники могут в последствии применить полученный опыт где угодно, в том числе в своих странах.

Посол России в США также призвал спонсоров киевского режима перестать поощрять кровопролитие на Украине.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США следует отказаться от своих попыток эскалации отношений с Москвой и в первую очередь перестать накачивать Украину вооружениями.